Am 10. November 2025 bringt die Pop-Rock-Sensation One Republic ihr aktuelles Album im Rahmen der «Escape To Europe 2025»-Tour ins Hallenstadion Zürich. Blick verlost 20 x 2 Tickets für das Konzert.

1/2 One Republic um Frontmann Ryan Tedder spielt bei ihrem Konzert alle ihre Hits. Foto: IMAGO/Avalon.red

Die US-Band One Republic ist mit ihrem sechsten Studioalbum «Artificial Paradise» auf Tour durch Europa und macht dabei am 10. November auch in der Schweiz halt. Auf dem Album sind unter anderem die Hits «Runaway» und «I Ain't Worried», die auch im Blockbuster «Top Gun: Maverick» zuhören waren – oder ihre neuste Zusammenarbeit mit Star-DJ David Guetta, «I Don't Wanna Wait». Doch natürlich haben sie altbekannte Klassiker wie «Apologize» und «Counting Stars» ebenfalls mit dabei. Als Special Guest wird die englische Sängerin Ella Henderson den Abend begleiten. Bei ihrer Debütsingle «Ghost» hat One-Republic-Sänger Ryan Tedder mitgewirkt. Der Musiker gilt allgemein als gefragter Songwriter und Produzent. So hat er bereits Welthits für Superstars wie Adele, Beyoncé und Ed Sheeran geschrieben.

Gewinne zwei Tickets für das Konzert von One Republic am 10. November im Hallenstadion Zürich. Mit ein bisschen Glück kannst du zusammen mit deiner Begleitung die Show der Band, die mit ihrer Musik die Fans seit bald 20 Jahren begeistert, live miterleben.

Teilnahmeschluss ist am 26. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.