Das Swiss Wine Festival in den Eulachhallen Winterthur bietet vom 19. bis 22. März eine Reise durch die Schweizer Weinwelt. 27 Degustationsbars machen den Event zu einem Fest für Weinliebhaber. Gewinne bei uns Tickets.

Das Swiss Wine Festival lädt in den Eulachhallen Winterthur zu einer genussvollen Entdeckungsreise durch die Schweizer Weinwelt ein. Statt nüchterne Messeatmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher ein lebendiger und genussvoller Rundgang im Rahmen der Sonderschau innerhalb der WOHGA (Messe für Wohnen, Haus und Garten).

An 27 Degustationsbars präsentieren Winzerinnen und Winzer aus verschiedenen Schweizer Weinregionen ihre Weine. Neben der Degustation seltener und besonderer Weine direkt vor Ort, erfahren die Besucherinnen und Besucher im direkten Austausch mit den Weinproduzenten mehr über die Rebsorten, die Herstellung und die Geschichten dahinter. Und wer seinen neuen Lieblingswein entdeckt, kann ihn direkt bei den Produzenten bestellen und bequem nach Hause liefern lassen.

Wir verlosen 100 x 2 Tickets für das Swiss Wine Festival innerhalb der WOHGA vom 19. bis 22. März. Besuche die Messe am Tag deiner Wahl und begib dich auf eine genussvolle Reise durch die Weiten der Schweizer Weinberge.

Teilnahmeschluss ist der 8. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.