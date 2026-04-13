Die Street Food Park Festivals laden in verschiedenen Schweizer Städten zur kulinarischen Weltreise, zudem sorgen Live-Konzerte und Attraktionen für Unterhaltung für die ganze Familie. Wir verlosen Getränkebons für diverse Standorte.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Seit 2017 vereinen die Street Food Park Festivals von Alta Vista Events leckeres Essen, Getränke, Musik und Unterhaltung an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine kulinarische Vielfalt mit über 200 Gerichten aus aller Welt, die die Festivals zu einem einzigartigen Erlebnis mit lebendigem Ambiente machen.

Live-Musik, DJs und Bands – von Salsa über Soul bis Reggaeton und Rock – sorgen für Stimmung. Auch die kleinsten Besucher kommen durch verschiedene Kinderattraktionen auf ihre Kosten. So wird das Street Food Park Festival zum beliebten Treffpunkt für alle Generationen und sorgt im Sommer für einen Ort voller Genuss, Unterhaltung und Erlebnis für die ganze Familie und alle Feinschmecker.

Wir verlosen 40 x 2 Getränkegutscheine im Wert von je 25 Franken für die Standorte der Street Food Park Festivals – von Chur über Zürich, Winterthur und Aarau bis nach Bern, Burgdorf oder Zug. Die Gutscheine können am Festival nach Wahl eingelöst werden, die komplette Liste mit allen Stopps findest du hier. Geniesse eine kulinarische Weltreise, verbunden mit lebendiger Festivalstimmung, Live-Konzerten und einzigartiger Atmosphäre.

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Teilnahmeschluss ist der 19. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.