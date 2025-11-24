Tickets für «Soul Christmas» mit Jan Seven Dettwyler

Die Schweizer Soulgrösse Jan Seven Dettwyler holt den weltberühmten Kingdom Choir nach Zürich. Gewinne zwei Tickets für die einzigartige Weihnachtsshow am 11. Dezember in Zürich.

Jan Seven Dettwyler lädt zu «Soul Christmas» in Zürich, zusammen mit dem Kingdom Choir.

Jan Seven Dettwyler zählt zu den erfolgreichsten und beständigsten Künstlern der Schweiz. Seine Musik und sein unverwechselbarer Stil gehören seit über zwanzig Jahren fest zur Schweizer Musikszene. Mit «Soul Christmas» beweist er nun eindrücklich, dass sein Herz für die Magie klassischer Weihnachtsmusik schlägt.

Seine Konzerte zelebrieren die emotionalen Höhepunkte der Festtage mit einer einzigartigen Mischung aus Funk, Pop und tiefgründigem Soul. Das absolute Highlight dieses Konzerts ist die spektakuläre Zusammenarbeit mit dem Kingdom Choir aus England. Dieses Ensemble wurde durch seine virale Interpretation von «Stand by Me» bekannt und bringt eine unübertroffene Gospelpower in die Schweiz. Gemeinsam präsentieren Jan Seven Dettwyler und der Chor die schönsten Soulklassiker und saisonalen Hits wie «The First Noel» oder das herzerwärmende «Have Yourself a Merry Little Christmas», passend zur Weihnachtszeit. Die Verschmelzung dieser einzigartigen Stimmen kreiert einen magischen Weihnachtsmoment, der tief berührt.

Blick verlost 20 x 2 Tickets für das Konzert «Soul Christmas 2025» am 11. Dezember 2025 in The Hall. Das ist die Chance auf ein einzigartiges und unvergessliches Weihnachtserlebnis für alle Fans.

Teilnahmeschluss ist am 30. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.