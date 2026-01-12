Ab sofort ist der zweite Teil des Katastrophenfilms im Kino zu sehen. Gewinne für «Greenland 2: Migration» eine exklusive Kinovorstellung für dich und deine 20 besten Freundinnen und Freunde im Kino Buckinski in Zürich, Popcorn und Softgetränke inklusive.

Nachdem sich die Familie Garrity in letzter Sekunde vor dem Kometeneinschlag hat retten können, verbringt sie die letzten Jahre in einem sicheren Bunker in Grönland. Noch immer wüten Strahlungsstürme und kleinere Kometen schlagen auf der Erde ein. Doch in ihrer Unterkunft kann die Familie auf Dauer nicht bleiben und muss sich auf die Suche nach einer neuen Heimat machen. Dabei durchqueren die Überlebenden eine verwüstete, eisige Welt voller Gefahren.

2020 erwies sich der Katastrophenfilm mit Gerard Butler und Morena Baccarin als grosser Erfolg. Nun ist mit «Greenland 2: Migration» die Fortsetzung in den Kinos zu sehen.

Wir verlosen eine private Kinovorstellung für den Actionfilm für 20 Personen im Kino Buckinski in Zürich. Geniesse zusammen mit deinen besten Freundinnen und Freunden inklusive Popcorn und Softgetränke. Weiter verlosen wir 10 x 2 Freikarten für «Greenland 2».

*Das Datum der Vorstellung wird in Absprache mit dem Verleiher bestimmt.

Teilnahmeschluss ist der 18. Januar 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.