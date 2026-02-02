Für das Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Winterthur kannst du bei Blick zwei VIP-Tickets gewinnen. Es erwarten dich eine kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge im Wankdorf und beste Sitzplätze auf der Tribüne.

Wir schicken dich als VIP an das Heimspiel von YB

Gleich mit einem 5:0 fertigte YB den FC Winterthur im November ab. Für die Berner folgte anschliessend jedoch ein harter Winter. Den Anschluss an die Spitzengruppe, insbesondere an Leader Thun, hat man verloren und kämpft im Mittelfeld um die Teilnahme an der Championship Group. Kann YB in den nächsten Runden das Ruder herumreissen und folgt gegen Tabellenschlusslicht Winterthur erneut eine Machtdemonstration?

Dank Blick kannst du die Partie live im Wankdorf miterleben. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Duell zwischen den Young Boys und dem FC Winterthur am 14. Februar in Bern. Als VIP geniesst du kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge und kannst das Spiel von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus schauen. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne.

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.