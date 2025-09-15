Die Young Boys stehen in der Ligaphase der Europa League. Dabei treffen sie im ersten Spiel zu Hause auf Panathinaikos Athen. Blick verlost 3 x 2 VIP-Tickets für das Spiel. Geniesse dabei alle Vorzüge der Champions Lounge.

Loris Benito und seine Teamkollegen empfangen in der Europa League Panathinaikos Athen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Mit zwei Siegen gegen Slovan Bratislava qualifizierte sich YB souverän für die Ligaphase der Europa League. Dort treffen die Berner in den acht Spielen auswärts auf FCSB Bukarest, PAOK Thessaloniki, Aston Villa sowie den VfB Stuttgart und zu Hause auf Panathinaikos Athen, Ludogorets Razgrad, Lille OSC und Olympique Lyon. Von den 36 Teams erreichen die besten acht direkt das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Play-offs um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze. Damit haben insgesamt 24 Teams die Chance, in die K.-o.-Phase einzuziehen.

Unterstütze die Young Boys beim Heimspiel am 26. September gegen Panathinaikos Athen und erlebe einen unvergesslichen Fussballabend. Gewinne zwei VIP-Tickets für dieses Duell der Europa Leagu,e und folge dem Spielgeschehen von den besten Plätzen aus. Ausserdem erwartet dich und deine Begleitperson in der Champions Lounge kostenlose Verpflegung vor, während und nach dem Spiel.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.