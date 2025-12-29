In der Postfinance Arena empfangen am 25. Januar 2026 die Frauen des SC Bern den HCAP Women. Gewinne bei uns zwei VIP-Tickets für das Duell – es erwartet dich unter anderem ein kostenloses Dreigangmenü.

Die Meisterinnen aus Bern spielen auch in dieser Saison um den Titel mit. Eigentlich ist die Qualifikation für die K.-o.-Phase nur noch Formsache. Die Frage wird sein, auf welchem Platz sie die Regular Season beenden und auf wen die Bernerinnen in der ersten Playoff-Runde treffen. Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde spielen die SCB Frauen gegen den HC Ambri-Piotta Women. Die beiden bisherigen Duelle konnte jeweils das Heimteam für sich entscheiden. Das will das Team rund um die Top-Scorerin Estelle Duvin am 25. Januar ändern!

Du möchtest die SCB Frauen auf ihrem Weg zur Titelverteidigung unterstützen? Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für den Hockey Day inklusive Dreigangmenü, Gratis-Getränken bis zur zweiten Drittelpause und SCB-Präsentation. Sei mit ein bisschen Glück beim Heimspiel der SC Bern Frauen gegen den HCAP Women in der Postfinance Arena als VIP live dabei!

Teilnahmeschluss ist der 4. Januar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.