Die Young Boys empfangen am 17. Januar 2026 den FC Lausanne-Sport. Für das erste Heimspiel im neuen Jahr verlosen wir VIP-Tickets mit kostenloser Verpflegung und Topsitzplätzen.

YB hat mit Lausanne-Sport noch eine Rechnung offen. Im bisher einzigen Duell der Saison dominierten die Waadtländer das Spiel und gewannen gleich mit 5:0. Doch die Young Boys sind weiterhin vor den Lausannern platziert und kämpfen um den Anschluss an die Tabellenspitze und Leader Thun. Können die Berner mit einem positiven Resultat ins neue Jahr starten und sich für die bittere Niederlage in Lausanne revanchieren?

Erfahre es am 17. Januar live im Wankdorf! Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel von YB. Dabei geniesst du in der Valiant Lounge ein kostenloses Dreigangbuffet und Getränke sowie Sitzplätze auf der Haupttribüne mit bester Sicht auf das Spielgeschehen. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne für die Partie gegen Lausanne.

Teilnahmeschluss ist am 21. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.