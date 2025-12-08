Am 19. Dezember empfängt der SC Bern den derzeitigen Leader aus Davos. Blick verlost VIP-Tickets für das Spiel in der Postfinance Arena inklusive kostenloser Verpflegung.

Der SC Bern steckt in einer Krise. Statt Kampf um die vorderen Playoffplätze müssen die Berner sogar um eine Teilnahme in den Play-Ins zittern. Ganz anders sieht es derzeit bei Davos aus. Der Tabellenführer spielt in dieser Saison gross auf. Auch gegen den SCB gab es bisher zwei Siege. Am 19. Dezember kommt es nun zum dritten Aufeinandertreffen.

Dank Blick kannst du beim Spiel im Rahmen der Hockey Night dabei sein. Dabei erwarten dich im VIP-Bereich ein tolles Rahmenprogramm mit kostenlosem Dreigangmenü inklusive Getränken, beste Sitzplätze und eine SCB-Präsentation. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets sowie 2 x 2 weitere Tickets der besten Sitzplatzkategorie für das Duell zwischen dem SC Bern und dem HC Davos in Bern.

Teilnahmeschluss ist am 14. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.