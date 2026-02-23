Die Berner empfangen in ihrem letzten Heimspiel der Qualifikationsrunde am 9. März Fribourg-Gottéron. Gewinne bei uns Tickets und sei im Rahmen der Hockey Night als VIP dabei.

Direkt nach Olympia geht es in der National League in die entscheidende Schlussphase der Qualifikationsrunde. Der SC Bern hat sich in den letzten Partien auf einen Play-In-Platz vorgekämpft und möchte diesen auch in den verbleibenden Spielen verteidigen. Im letzten Heimspiel der Saison kommt es zum Duell gegen den zweitplatzierten HC Fribourg-Gottéron. In den bisherigen Direktbegegnungen konnten die Berner nur einmal das Eis als Gewinner verlassen.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für die Hockey Night in Bern mit dem Spiel zwischen dem SC Bern und dem HC Fribourg-Gottéron am 9. März. Dabei erwarten dich und deine Begleitung im VIP-Bereich ein tolles Rahmenprogramm mit kostenlosem Dreigangmenü, inklusive Getränke, eine SCB-Präsentation und beste Sitzplätze. Zudem gibt es 2 x 2 weitere Tickets der besten Sitzplatzkategorie (ohne Verpflegung) für das Spiel zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist am 1. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.