Der SCB empfängt am 9. Januar 2026 den HC Ambri-Piotta. Wir schicken dich als VIP an das Spiel in der Postfinance Arena, inklusive kostenloser Verpflegung und besten Sitzplätzen.

Der SC Bern kämpft dagegen, die Playoffs zu verpassen, und ist daher auf jeden Punkt angewiesen. Auch gegen das ebenfalls schwächelnde Ambri-Piotta. Gegen die Tessiner konnte der SCB die beiden bisherigen Spiele dieser Saison gewinnen. Gelingt dies auch im dritten Aufeinandertreffen?

Dank Blick kannst du es am 9. Januar 2026 im Rahmen der Hockey Night live im Stadion erfahren. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Duell zwischen dem SC Bern und HC Ambri-Piotta. Dabei erwarten dich im VIP-Bereich ein tolles Rahmenprogramm mit kostenlosem Dreigangmenü inklusive Getränken, beste Sitzplätze und eine SCB-Präsentation. Zudem verlost Blick 2 x 2 weitere Tickets der besten Sitzplatzkategorie (ohne Verpflegung) für das Spiel in Bern.

Teilnahmeschluss ist am 21. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.