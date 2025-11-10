Am 22. November empfangen die Young Boys den FC Winterthur. Bei uns kannst du VIP-Tickets gewinnen und das Spiel von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge geniessen.

1/2 Die Young Boys spielen in der 14. Runde der Super League gegen den FC Winterthur. Foto: keystone-sda.ch

Im ersten Spiel nach der Nati-Pause empfängt YB das Tabellenschlusslicht Winterthur. Anfangs Saison trennten sich die beiden Teams im bisher einzigen Direktduell mit einem Unentschieden. In der Zwischenzeit stehen sowohl bei den Bernern als auch bei Winterthur neue Cheftrainer an der Seitenlinie. Welcher Coach konnte die zusätzliche Zeit während den Spielen der Schweizer Nationalmannschaft besser nutzen?

Erfahre es am 22. November live vor Ort. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und dem FC Winterthur im Wankdorf. Dabei schauen du und deine Begleitperson das Spiel von super Sitzplätzen auf der Haupttribüne aus und in der Valiant Lounge kommt ihr vor, während und nach dem Spiel in den Genuss kostenloser Verpflegung. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für die Gegentribüne.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.