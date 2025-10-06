Die Berner Young Boys treffen am 19. Oktober im Wankdorf auf den FC St. Gallen. Gewinne bei uns zwei VIP-Tickets und erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit Verpflegung in der Valiant Lounge.

Torjäger Chris Bedia sorgt mit seinen Toren für den YB-Höhenflug. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts YB seit 2005 zu Hause ungeschlagen gegen St. Gallen

VIP-Tickets inklusive Dreigangbuffet und Getränke in der Valiant Lounge

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Seit mehr als zwanzig Jahren ist YB gegen den FC St. Gallen zu Hause ungeschlagen. Im März 2005 konnten sich die Ostschweizer zuletzt in Bern durchsetzen, zu einer Zeit vor iPhone, Spotify oder Instagram. Nun kommt es am 19. Oktober zum Topspiel der Super League auf Augenhöhe. Die Mannschaften sind überzeugend in die neue Saison gestartet und konnten sich an der Tabellenspitze festsetzen. Beide Teams sind auf Punkte angewiesen, um ihre Form zu bestätigen und in der Liga die Konkurrenz weiter hinter sich zu lassen.

Dank Blick kannst du als VIP beim Kracher zwischen den Young Boys und dem FC St. Gallen im Wankdorf dabei sein. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel am 19. Oktober, inklusive eines kostenlosen Dreigangbuffets und Getränken in der Valiant Lounge sowie hervorragender Sitzplätze auf der Haupttribüne. Zudem gibt es 2 x 2 weitere Tickets zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist am 12. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.