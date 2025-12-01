Kurz vor der Winterpause empfangen die Young Boys zu Hause im Wankdorf den FC Luzern und die Grasshoppers. Für beide Spiele verlosen wir VIP-Tickets mit kostenloser Verpflegung und besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne.

Die Formkurve von YB in der heimischen Liga zeigt nach oben. Die Berner konnten sich in der Spitzengruppe festsetzen und sind dem Kantonsrivalen und Leader Thun auf den Fersen. In ihren beiden letzten Heimspielen des Jahres sollen noch einmal Punkte her. Dabei treffen sie am 14. Dezember auf den FC Luzern und drei Tage später auf GC.

Für beide Spiele verlosen wir je 2 x 2 VIP-Tickets! Geniesse vor, während und nach dem Spiel kostenlose Verpflegung in der beheizten Valiant Lounge und schau dir die hitzige Partie von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus an. Weiter verlosen wir je 2 x 2 Tickets für die YB-Heimspiele gegen den FCL und die Grasshoppers auf der Gegentribüne.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.