Gewinne für ein Heimspiel des EHC Kloten nach Wahl zwei Tickets der besten Sitzplatzkategorie. Mit etwas Glück geniesst du dabei die Vorzüge der EHC-K Lounge. Erlebe packende Duelle in der neuen Saison live und mit bester Sicht auf das Spielgeschehen.

Der EHC Kloten steht in dieser Saison mit dem Rücken zur Wand. Um auch in diesem Jahr den Sprung in die Play-ins oder direkt in die Play-offs zu schaffen, müssen in der laufenden Qualifikation dringend Punkte her. Die Klotener kämpfen im unteren Tabellenbereich Spiel für Spiel um den Anschluss an die vorderen Ränge. Dabei ist das Team auch im neuen Jahr zu Hause am Schluefweg auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans angewiesen.

Wir verlosen für die Heimspiele im Januar je 3 x 2 Tickets für die EHC-K Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht sowie kostenlosen Softgetränken und Bier in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

Teilnahmeschluss ist am 21. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.