Die Champions Hockey League startet am 28. August in die neue Saison. Für alle Heimspiele des EV Zug, des SC Bern und der ZSC Lions verlosen wir je 2 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 weitere Tickets der besten Sitzplatz-Kategorie.

Die ZSC Lions möchten in der Champions League ihren Titel verteidigen. Foto: keystone-sda.ch

Die neue Saison der Champions Hockey League startet Ende August. Mit dabei sind in diesem Jahr neben Titelverteidiger ZSC auch der HC Lausanne, der EV Zug sowie der SC Bern. Die Schweizer Vertreter konnten in den letzten Jahren im Wettbewerb der besten Teams Europas überzeugen. In der Saison 2022/23 erreichte der EV Zug den Halbfinal, vor zwei Jahren reüssierte Servette-Genf, und in der letzten Saison gewannen die ZSC Lions den Titel, nachdem man im Halbfinal das Schweizer Duell gegen die Genfer gewinnen konnte.

Wie in der vergangenen Saison wird die Vorrunde in einer Ligaphase gespielt. Jedes der 24 Teams bestreitet drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Im Liga-Modus zählt für die Gesamttabelle jeder Punkt, denn nur die ersten 16 qualifizieren sich für den Playoff-Achtelfinal.

Gewinne zwei Tickets der besten Sitzplatzkategorie oder gar VIP-Tickets für ein Spiel deiner Wahl der Champions Hockey League. Für alle Heimspiele des EV Zug, des SC Bern sowie der ZSC Lions verlosen wir Tickets. Als VIP erleben du und deine Begleitperson die Partie von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.