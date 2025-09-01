Das Zelt ist mehr als nur eine Bühne – es ist eine Institution, die einzigartige Konzerterlebnisse schafft. Du kannst bei uns Tickets für das Konzert der Esteriore Brothers in Basel oder für die Schlagermania in Altstätten SG gewinnen.

«Das Zelt» geht 2025 wieder auf grosse Tournee durch die Schweiz. Foto: keystone-sda.ch

Das grösste Schweizer Tourneetheater ist auch 2025 wieder unterwegs in der ganzen Schweiz. In «Das Zelt» erlebt das Publikum das Beste, was die Showbranche zu bieten hat. Ob Musik von Pop bis Schlager, Comedy oder hochstehende Akrobatik – hier ist für jeden etwas dabei. In einer einzigartigen Atmosphäre erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Show der Extraklasse mit nationalen und internationalen Stars.

Der 23. September verspricht ein musikalisches Highlight in Basel zu werden, denn die charmanten Esteriore Brothers bringen mit ihrer Album-Tour «Viva Italia» das italienische Lebensgefühl direkt ins Zirkuszelt. Die Schweizer Italo-Pop-Band, für ihre mitreissenden Auftritte bekannt, lädt das Publikum zu einem unvergesslichen Abend voller Emotionen und Leidenschaft ein. Von energiegeladenen Pop-Klassikern bis hin zu berührenden, gefühlvollen Balladen – die Show spiegelt die musikalische Vielfalt der Brüder wider.

Die Schlagermania kommt mit «Das Zelt» am 26. Oktober nach Altstätten SG und bringt das ultimative Schlager-Feeling direkt in die Ostschweiz. Die Schlagermania sorgt für eine ausgelassene Stimmung und nimmt das Publikum auf eine musikalische Zeitreise mit, bei der sich ein Party-Hit an den nächsten reiht. Von den ultimativen Hymnen der Schlagerszene bis hin zu den zeitlosen Evergreens – diese Show ist ein Feuerwerk der Emotionen, das die pure Freude am Feiern zelebriert. Hier bleibt niemand still, wenn das Schlager-Duo Fantasy, Francine Jordi, Pia-Sophie und Swen Tangl das Publikum zum Mitsingen und Tanzen bringen.

Blick verlost 15 x 2 Tickets für die Show der Esteriore Brothers in «Das Zelt» am 23. September in Basel sowie 15 x 2 Tickets für die Schlagermania am 26. Oktober in Altstätten.

