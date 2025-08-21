Beim YB Kids Camp können deine Kinder eine Woche voller Fussballspass geniessen – gewinne zwei Plätze im Camp vom 22. bis 26. September 2024 in Herzogenbuchsee BE.

1/4 Im YB Kids Camp erleben die Kinder eine coole Fussballwoche mit Spiel und Spass. Foto: YB Kids Camp

Jede grosse Fussballkarriere hat klein angefangen. Im YB Kids Camp können die Jungs und Mädchen dank den professionellen Trainern nicht nur die Dribbling- und Schusstechnik verbessern, sondern es wird genauso viel Wert auf Teamgeist, Fairplay, Spass und Disziplin gelegt. Das Camp ist mehr als nur ein Fussballlager und bietet den Kindern eine unvergessliche Woche mit vielen Highlights, die Kinderträume wahr lassen werden.

Das YB Kids Camp richtet sich an Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2012 bis 2018. Unter der Leitung von YB-Trainerinnen und YB-Trainern können die Kinder ihre Fussballfähigkeiten ohne Leistungsdruck entfalten. Die jungen Fussballerinnen und Fussballer erhalten täglich zwei Trainingseinheiten, Zwischenverpflegungen und Mittagessen, eine komplette Fussballausrüstung von Nike mit zwei Shirts, zwei Shorts, zwei Paar Stulpen, einem Rucksack, einem Fussball, einer Regenjacke und einem Cap. Ausserdem gibt es zwei Gratistickets für ein YB-Meisterschaftsheimspiel in der Saison 2025/26.

Ein besonderes Highlight des Camps ist der Besuch von Spielern der ersten Mannschaft von YB. Dabei können die Kids ihren Idolen ganz nah sein und sich auch mit ihnen messen. Sollte ein Besuch der YB-Spieler aufgrund eines europäischen Spiels nicht möglich sein, erhalten die Kinder eine signierte Autogrammkarte, und es wird ein Ersatzanlass organisiert.

Wir verlosen 3 x 2 Plätze für das YB Kids Camp in Herzogenbuchsee vom 22. bis 26. September. Schenke deinem Kind mit ein bisschen Glück eine unvergessliche Zeit mit Spiel, Spass und neuen Freunden!

