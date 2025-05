Erlebe einen besonderen Konzertabend mit der einzigartigen Mischung aus Volksmusik und modernen Popklängen. Für das Konzert von voXXclub am 17. Mai in Sempach LU verlosen wir 20 × 2 Tickets.

Tickets für das Konzert von voXXclub in Sempach gewinnen

Fünf Entertainer in Lederhosen

Die voXXClub sorgt bei ihren Konzerten für ein Volksmusikspektakel.

Die fünf ausgebildeten Entertainer in Lederhosen heben auf ihrer «Burning Lederhos’n»-Tour mit ihrem visionären Showkonzept das Konzerterlebnis auf ein neues Niveau. Auf der neuen voXXclub-Stage mit mehreren Bühnenebenen performen die fünf Profis ihren einzigartigen Mix aus Volksmusik und modernem Pop und nehmen das Publikum optisch mit auf eine Reise durch verschiedene Welten. Die Show verwischt Realität und Vision, dank speziellem Lichtdesign und perfekt abgestimmten Interaktionen auf der LED-Wall in Alpensilhouette. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können, wer will, interaktiv bei den Showaktionen dabei sein.

Erlebe die Heimatsound-Bühnenshow von voXXvlub live! Blick verlost für das Konzert am 17. Mai in der Festhalle Seepark in Sempach Tickets.

