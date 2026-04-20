Wir haben Beautyboxen mit Pflegeprodukten für Haut, Körper, Haare und Geist zusammengestellt. Gewinne ein prall gefülltes Paket mit ausgewählten Produkten. Gönn dir einen Moment nur für dich und bring frische Energie in deinen Alltag!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Der Frühling steht für den Neuanfang. Jetzt ist genau der richtige Moment, um sich selbst etwas Gutes zu tun und neue Energie zu tanken. Damit du die Spuren des Winters hinter dir lassen und mit frischer Leichtigkeit in den Sommer starten kannst, verlosen wir zehn assortierte Beautypakete mit vielfältigen Styling- und Pflegeprodukten. In den liebevoll zusammengestellten Boxen findest du alles für Haut, Haar, Geist und Wohlbefinden.

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In deinem Paket könnten folgende Produkte enthalten sein:

Sun Solar Drops Serum LSF 50 von Dr. Kelly Das Sun Solar Drops Serum LSF 50 von Dr. Kelly überzeugt mit einer ultraleichten Textur, die schnell einzieht und keinen weissen Film auf der Haut hinterlässt. Das Serum bietet hohen Schutz vor UV-Strahlen und unterstützt die Haut mit Vitamin E bei der täglichen Pflege. Dank der modernen Serumformel lässt es sich mühelos in jede Routine integrieren und eignet sich ideal für die Anwendung unter Make-up sowie für empfindliche Haut. Das Sun Solar Drops Serum LSF 50 von Dr. Kelly überzeugt mit einer ultraleichten Textur, die schnell einzieht und keinen weissen Film auf der Haut hinterlässt. Das Serum bietet hohen Schutz vor UV-Strahlen und unterstützt die Haut mit Vitamin E bei der täglichen Pflege. Dank der modernen Serumformel lässt es sich mühelos in jede Routine integrieren und eignet sich ideal für die Anwendung unter Make-up sowie für empfindliche Haut.

Pinie SPF50+ & Citronella SPF30 von Suncademy Die Suncademy Gesichtssonnenpflege kombiniert mineralischen UV-Schutz mit pflegender Hautpflege und setzt auf natürliche, vegane Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. Die leichten Texturen ziehen schnell ein und bilden eine schützende Barriere auf der Haut, die vor UVA- und UVB-Strahlen schützt. Gleichzeitig unterstützen Pflanzenöle und Extrakte das Hautmikrobiom und sorgen für eine gepflegte Haut. Pinie SPF 50+ bietet sehr hohen Schutz für empfindliche Haut, während Citronella SPF 30 leichter formuliert ist und sich auch für zu Unreinheiten neigende Haut eignet. Beide Produkte sind mikroplastikfrei, tierversuchsfrei und stehen für einen umweltbewussten Ansatz. Die Suncademy Gesichtssonnenpflege kombiniert mineralischen UV-Schutz mit pflegender Hautpflege und setzt auf natürliche, vegane Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. Die leichten Texturen ziehen schnell ein und bilden eine schützende Barriere auf der Haut, die vor UVA- und UVB-Strahlen schützt. Gleichzeitig unterstützen Pflanzenöle und Extrakte das Hautmikrobiom und sorgen für eine gepflegte Haut. Pinie SPF 50+ bietet sehr hohen Schutz für empfindliche Haut, während Citronella SPF 30 leichter formuliert ist und sich auch für zu Unreinheiten neigende Haut eignet. Beide Produkte sind mikroplastikfrei, tierversuchsfrei und stehen für einen umweltbewussten Ansatz.

Repair-Set von Rausch Die Repair-Linie mit Amaranth von Rausch ist speziell für strapaziertes und brüchiges Haar entwickelt. Sie unterstützt die tägliche Pflege von Haar, das durch Waschen, Föhnen und Styling belastet wird. Die Produkte reduzieren Haarbruch wie auch Spliss und verleihen dem Haar sichtbaren Glanz. Seit 1890 nutzt Rausch ausgewählte Kräuter und gewinnt daraus hochwertige Extrakte für eine wirksame Haarpflege. Das Repair-Set mit Amaranth steht für Schweizer Qualität, ist vegan und silikonfrei und umfasst ein Shampoo, eine Express-Kur und ein Serum. Die Repair-Linie mit Amaranth von Rausch ist speziell für strapaziertes und brüchiges Haar entwickelt. Sie unterstützt die tägliche Pflege von Haar, das durch Waschen, Föhnen und Styling belastet wird. Die Produkte reduzieren Haarbruch wie auch Spliss und verleihen dem Haar sichtbaren Glanz. Seit 1890 nutzt Rausch ausgewählte Kräuter und gewinnt daraus hochwertige Extrakte für eine wirksame Haarpflege. Das Repair-Set mit Amaranth steht für Schweizer Qualität, ist vegan und silikonfrei und umfasst ein Shampoo, eine Express-Kur und ein Serum.

Vanilla Tangerine Body Lotion von Estelle & Thild Die Vanilla Tangerine Body Lotion von Estelle & Thild versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig. Die Kombination aus süsser Vanille und frischer Tangerine sorgt für einen warmen, leicht fruchtigen Duft, der belebt und zugleich entspannt. Die sanfte Formel zieht schnell ein, hinterlässt keinen fettigen Film und eignet sich ideal für die tägliche Pflege, besonders bei normaler bis trockener Haut. Die Vanilla Tangerine Body Lotion von Estelle & Thild versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig. Die Kombination aus süsser Vanille und frischer Tangerine sorgt für einen warmen, leicht fruchtigen Duft, der belebt und zugleich entspannt. Die sanfte Formel zieht schnell ein, hinterlässt keinen fettigen Film und eignet sich ideal für die tägliche Pflege, besonders bei normaler bis trockener Haut.

Sleep Spray und Roller von Sanaya Der Sleep Spray und Roller von Sanaya begleitet dich sanft beim Einschlafen und hilft dabei, die Gedanken loszulassen. Sanaya Sleep well ist eine Komposition aus sorgfältig aufeinander abgestimmten ätherischen Ölen und Schweizer Bachblüten. Der Duft vermittelt Geborgenheit, Wärme und Ruhe und schafft eine entspannte Atmosphäre vor dem Schlafengehen. Die Bachblüten können das seelische Wohlbefinden unterstützen und zu mehr innerer Balance beitragen. Das Produkt ist als Spray oder Roll-on erhältlich und eignet sich ideal für die abendliche Routine. Der Sleep Spray und Roller von Sanaya begleitet dich sanft beim Einschlafen und hilft dabei, die Gedanken loszulassen. Sanaya Sleep well ist eine Komposition aus sorgfältig aufeinander abgestimmten ätherischen Ölen und Schweizer Bachblüten. Der Duft vermittelt Geborgenheit, Wärme und Ruhe und schafft eine entspannte Atmosphäre vor dem Schlafengehen. Die Bachblüten können das seelische Wohlbefinden unterstützen und zu mehr innerer Balance beitragen. Das Produkt ist als Spray oder Roll-on erhältlich und eignet sich ideal für die abendliche Routine.

Shaving Set von Saal & Co Das Set mit Handtuch, Shaving Gel, After Shave Balm und Handwash von Saal & Co vereint natürliche Pflege mit der Kraft der Tiroler Alpen. Vier aufeinander abgestimmte Essentials bilden eine klare Pflegeroutine mit reinem Bergquellwasser aus den Alpen. Das Shaving Set überzeugt mit mineralstoffreicher Pflege und einem frischen Duft nach Bergkräutern. Das Shaving Gel sorgt für eine angenehme Rasur, der After Shave Balm beruhigt die Haut, der Handwash reinigt sanft und das edle Handtuch rundet das Pflegeerlebnis hochwertig ab. Das Set mit Handtuch, Shaving Gel, After Shave Balm und Handwash von Saal & Co vereint natürliche Pflege mit der Kraft der Tiroler Alpen. Vier aufeinander abgestimmte Essentials bilden eine klare Pflegeroutine mit reinem Bergquellwasser aus den Alpen. Das Shaving Set überzeugt mit mineralstoffreicher Pflege und einem frischen Duft nach Bergkräutern. Das Shaving Gel sorgt für eine angenehme Rasur, der After Shave Balm beruhigt die Haut, der Handwash reinigt sanft und das edle Handtuch rundet das Pflegeerlebnis hochwertig ab.

Daily Protection Day Cream SPF 30 von Rosekin Cosmetics Die Daily Protection Hydrating Day Cream SPF 30 von Rosekin Cosmetics kombiniert tägliche Pflege mit integriertem Sonnenschutz und macht UV-Schutz im Alltag besonders einfach. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt keinen weissen Film oder ein klebriges Gefühl auf der Haut. Die in der Schweiz entwickelte Formulierung basiert auf moderner koreanischer Sonnenschutztechnologie und enthält Niacinamid, Adenosin und Antioxidantien, die die Hautbarriere unterstützen und vor oxidativem Stress schützen. Die Creme ist vegan, tierversuchsfrei, dermatologisch getestet und frei von Silikonen, Parabenen und synthetischen Duftstoffen. Die Daily Protection Hydrating Day Cream SPF 30 von Rosekin Cosmetics kombiniert tägliche Pflege mit integriertem Sonnenschutz und macht UV-Schutz im Alltag besonders einfach. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt keinen weissen Film oder ein klebriges Gefühl auf der Haut. Die in der Schweiz entwickelte Formulierung basiert auf moderner koreanischer Sonnenschutztechnologie und enthält Niacinamid, Adenosin und Antioxidantien, die die Hautbarriere unterstützen und vor oxidativem Stress schützen. Die Creme ist vegan, tierversuchsfrei, dermatologisch getestet und frei von Silikonen, Parabenen und synthetischen Duftstoffen.

Smile High Set und Bittersweet Mouthwash von Natch Das Smile High Set und das Bittersweet Mouthwash von Natch begleiten dich mit moderner Mundpflege durch die tägliche Routine und stehen für bewusste Zahnhygiene mit Hydroxylapatit. Die 100 Prozent natürliche und fluoridfreie Formulierung unterstützt die Zahnpflege im Alltag und sorgt für ein angenehm frisches Mundgefühl. Das Set umfasst Produkte für die tägliche Mundpflege, ergänzt durch das Bittersweet Mouthwash, das das natürliche Gleichgewicht im Mund unterstützt und für langanhaltende Frische sorgt. Die Formulierungen sind natürlich, wirksam in der Pflege und nachhaltig entwickelt. Das Smile High Set und das Bittersweet Mouthwash von Natch begleiten dich mit moderner Mundpflege durch die tägliche Routine und stehen für bewusste Zahnhygiene mit Hydroxylapatit. Die 100 Prozent natürliche und fluoridfreie Formulierung unterstützt die Zahnpflege im Alltag und sorgt für ein angenehm frisches Mundgefühl. Das Set umfasst Produkte für die tägliche Mundpflege, ergänzt durch das Bittersweet Mouthwash, das das natürliche Gleichgewicht im Mund unterstützt und für langanhaltende Frische sorgt. Die Formulierungen sind natürlich, wirksam in der Pflege und nachhaltig entwickelt.

Hyaluronic Powerpack Serum von Oqua Das Hyaluronic Powerpack Serum von Oqua Lugano ist ein hochkonzentriertes Hyaluron-Serum für intensive Feuchtigkeit und ein sichtbar frisches Hautbild. Die vegane Pflegelinie aus der Schweiz kombiniert natürliche Wirkstoffe aus Meeresalgen und Alpenpflanzen mit modern entwickelten Formulierungen. Der dreifache Hyaluron-Komplex versorgt die Haut auf mehreren Ebenen mit Feuchtigkeit und unterstützt ihre Struktur. Ergänzt durch Blasentang, Fingeralgen und Schweizer Edelweiss stärkt die Formel die Hautbarriere und sorgt für ein glatteres, ebenmässigeres Hautbild. Das Hyaluronic Powerpack Serum von Oqua Lugano ist ein hochkonzentriertes Hyaluron-Serum für intensive Feuchtigkeit und ein sichtbar frisches Hautbild. Die vegane Pflegelinie aus der Schweiz kombiniert natürliche Wirkstoffe aus Meeresalgen und Alpenpflanzen mit modern entwickelten Formulierungen. Der dreifache Hyaluron-Komplex versorgt die Haut auf mehreren Ebenen mit Feuchtigkeit und unterstützt ihre Struktur. Ergänzt durch Blasentang, Fingeralgen und Schweizer Edelweiss stärkt die Formel die Hautbarriere und sorgt für ein glatteres, ebenmässigeres Hautbild.

Lavendel-Set von Dr. Bronner’s Das Lavendel -Set von Dr. Bronner’s vereint vier sorgfältig abgestimmte Essentials mit beruhigendem Lavendelduft und steht für bewusste, natürliche Pflege im Alltag. Es sorgt für ein angenehm gepflegtes Hautgefühl und begleitet die tägliche Routine mit einer sanften, entspannenden Note. Enthalten im Set sind eine Bar Soap, eine flüssige Naturseife, ein Handhygienespray und eine Body Lotion, die die Haut sanft reinigen und intensiv pflegen. Die Formulierungen sind 100 Prozent natürlich, bio, fair gehandelt und biologisch abbaubar und hinterlassen ein gepflegtes Hautgefühl mit dezentem Lavendelduft. Das Lavendel -Set von Dr. Bronner’s vereint vier sorgfältig abgestimmte Essentials mit beruhigendem Lavendelduft und steht für bewusste, natürliche Pflege im Alltag. Es sorgt für ein angenehm gepflegtes Hautgefühl und begleitet die tägliche Routine mit einer sanften, entspannenden Note. Enthalten im Set sind eine Bar Soap, eine flüssige Naturseife, ein Handhygienespray und eine Body Lotion, die die Haut sanft reinigen und intensiv pflegen. Die Formulierungen sind 100 Prozent natürlich, bio, fair gehandelt und biologisch abbaubar und hinterlassen ein gepflegtes Hautgefühl mit dezentem Lavendelduft.

Teilnahmeschluss ist am 26. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.