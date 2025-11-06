Blick verlost Tickets für das Konzert von Mumford & Sons

Mit neuem Album im Gepäck kommt die britische Band Mumford & Sons in die Schweiz. Gewinne bei uns Tickets für ihren Tourstopp am 20. November in Zürich.

1/2 Mumford & Sons ist endlich mit neuer Musik zurück auf Tour. Foto: WireImage

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Im März veröffentlichte Mumford & Sons ihr neues Album «Rushmere». Es folgte auf eine längere Schaffenspause der britischen Folk-Rock-Band und läutet den Beginn einer neuen Phase ein. Rushmere ist der Ort, wo für Mumford & Sons alles begann. Am Teich im Südwesten Londons hatten Marcus Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane die ursprüngliche Idee, eine eigene Band zu gründen. Rasch stieg das Trio in der britischen Folk-Szene auf und räumte einen Award nach dem anderen ab. In diesem Winter geht die Band auf grosse Arena-Tour durch Europa und Grossbritannien. Dabei machen sie am 20. November einen Halt in Zürich. Es ist das einzige Schweizer Konzert der Band.

Blick verlost 20 × 2 Tickets für die Show von Mumford & Sons im Hallenstadion Zürich, mit Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Dank des Upgrades erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu der Lounge mit eigener Bar und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig) und geniesst dort einen Welcomedrink.

Teilnahmeschluss ist am 12. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.