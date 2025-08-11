Die vierte Money Rally der Frauenzentrale Zürich findet am 27. September im Volkshaus statt. Anregende Diskussionen und Workshops bringen den Besucherinnen und Besuchern das Thema «Financial Wellness für Frauen» näher. Gewinne Tickets für die Veranstaltung in Zürich.

1/2 Bei der Money Rally erwartet die Besucherinnen und Besucher angeregte Diskussionen und wertvolle Tipps. Foto: zVG

Inspiration, Wissen und Austausch – bei der Money Rally dreht sich alles um das Thema «Financial Wellness für Frauen». Besucherinnen und Besucher erfahren mehr darüber, wie das Gleichgewicht zwischen finanzieller Gesundheit und körperlichem Wohlbefinden gefunden werden kann. Auf dem Programm stehen anregende Diskussionen und Workshops zur Vertiefung verschiedenster Themen. Die vierte Ausgabe der Money Rally startet mit einer Panel-Diskussion mit Longevity-Expertin Nadine Esposito, Nutrition-Zurich-Gründerin Cindy König und Blick-Moderatorin Sylwina Spiess. Moderiert wird der Talk von Olga Miler, Co-Gründerin, CEO und Pionierin von Finanzwissen bei Frauen. Am Nachmittag gibt es neben Workshop-Runden eine Keynote von Angela Mygind, Gründerin von MissFinance.ch.

Blick verlost 4 x 2 Tickets für die Money Rally am 27. September im Volkshaus Zürich. Sei bei den inspirierenden Diskussionen und Workshops dabei und erhalte spannende Einblicke ins Thema «Finanzen für Frauen» sowie alles rund um finanzielle Gesundheit und körperliches Wohlbefinden.

Teilnahmeschluss ist der 17. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.