Das Coop Open Air Cinema zeigt Kinohighlights an traumhaften Orten in der ganzen Schweiz. Wir verlosen je 10 x 2 Freikarten für sieben Standorte – jetzt gewinnen, Wunschfilm aussuchen und unter freiem Himmel geniessen!

Wir verlosen Tickets für das Coop Open Air Cinema in deiner Nähe

Ob Schlosskulisse oder Seepromenade – jede Location bietet ein einmaliges Kinoerlebnis. Foto: Emanuel Ammon/AURA

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Wenn der Sommerabend langsam dämmert und der Duft von Popcorn durch die Luft zieht, flimmert das neuste Filmhighlight über die Grossleinwand: Das Coop Open Air Cinema zeigt Filmzauber unter dem Sternenhimmel – und das an den schönsten Plätzen der Schweiz.

Ob direkt am Seeufer in Zug, auf der historischen Schlosswiese von Heidegg oder vor der malerischen Altstadtkulisse von Murten: Jede Location bietet eine besondere Atmosphäre. Gezeigt werden aktuelle Blockbuster, Filmklassiker und Publikumslieblinge – das Programm ist so vielseitig wie die Spielorte selbst.

Blick verlost für das Coop Open Air Cinema je 10 x 2 Tickets für die Standorte Arbon, Murten, Uster, Luzern, Zug, Hallwyl oder Schloss Heidegg. Mach mit, und sichere dir so die Chance auf einen unvergesslichen Kinoabend unter freiem Himmel – mit guter Laune, tollen Filmen und einzigartigem Ambiente. Besonders praktisch: Die Gewinnerinnen und Gewinner können ihren Wunschfilm anschliessend selber aussuchen. So wird jeder Abend zum massgeschneiderten Sommererlebnis.

Teilnahmeschluss ist am 13. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.