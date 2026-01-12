Die Fespo & Golfmesse in Zürich weckt Fernweh und Ferienfreude. Entdecke Reiseideen aus aller Welt, spannende Golftrends und Tipps für deine nächsten Ferien. Wir verlosen 47 x 2 Tickets für einen Besuch der Messe zwischen dem 30. Januar und dem 2. Februar.

Wer sich nach Feriengefühlen sehnt, findet an der Fespo in Zürich eine Fülle an Inspirationen. Die Messe bringt Reiseideen aus aller Welt zusammen und schafft Raum zum Entdecken, Staunen und Planen. Unterschiedliche Themenbereiche laden dazu ein, in neue Länder einzutauchen und von sonnigen Küsten, beeindruckenden Landschaften oder aktiven Erlebnissen zu träumen. Ob Fernreisen oder kurze Auszeiten in der Nähe, hier findet jede und jeder neue Anregungen für die nächste Pause vom Alltag.

Ergänzt wird das Angebot durch die Golfmesse, die den beliebten Sport in all seinen Facetten zeigt. Sowohl Neugierige als auch erfahrene Golferinnen und Golfer kommen ins Gespräch, entdecken spannende Destinationen und holen sich fachkundige Tipps. Moderne Ausrüstung kann ausprobiert werden, während informative Beiträge und persönliche Begegnungen den Messebesuch abrunden und für entspannte Stunden sorgen.

Gewinne zwei Tageskarten für einen Besuch der Fespo & Golfmesse Zürich an einem Tag nach Wahl zwischen dem 30. Januar und dem 2. Februar in der Messe Zürich. Sichere dir die Chance auf einen abwechslungsreichen Messetag voller Inspiration, Entdeckungen und Ferienideen zusammen mit einer Begleitperson.

Teilnahmeschluss ist am 18. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.