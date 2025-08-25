Angehende Fussballstars, begeisterte Biker oder Pferdefreunde – bei den MS Sports Camps wird jeder Tag zu einem Highlight, bei dem sportliche Fähigkeiten, Teamgeist und neue Freundschaften im Vordergrund stehen. Gewinne einen Gutschein für dein Kind.

1/2 Kinder können bei den Sportcamps von MS Sport eine unvergessliche Zeit geniessen. Foto: Dominik Matt

Die MS Sports Camps sind Feriensportlager für Kinder und Jugendliche und bieten eine breite Auswahl an Sportarten, darunter Fussball, Tennis, Biken und Reiten. Die Camps sind konzipiert für alle Teilnehmenden, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Sportler, und werden von qualifizierten Trainerinnen und Trainern geleitet. Es gibt sowohl Tages- als auch Übernachtungslager. Die Camps priorisieren die sportliche Entwicklung, fördern aber auch den Spass, den Teamgeist und das Knüpfen von Freundschaften. MS Sports hat das Ziel, in allen Schweizer Kantonen präsent zu sein, um jedem Kind Zugang zu seinen Sportcamps zu ermöglichen.

Blick verlost 5 x einen Gutschein für einen Platz im Swisscom Football Camp sowie 5 x einen Gutschein für einen Platz im Aldi Polysport Camp von MS Sport. Die Camps richten sich an alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren (2025: Jahrgänge 2010 bis 2019), egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die Plätze können an verschiedenen Daten in den Herbstferien und an verschiedenen Orten in der Schweiz eingelöst werden.

Teilnahmeschluss ist am 31. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.