Der Reinigungsroboter Winbot W2S Omni lässt das mühsame Fensterreinigen der Vergangenheit angehören. Mit neuster Technologie ausgestattet, lässt er jedes Fenster strahlen. Gewinne bei uns einen Winbot W2S Omni von Ecovacs.

1/4 Nie wieder aufwendig Fensterputzen dank dem Reinigungsroboter Winbot W2S Omni von Ecovacs. Foto: Pressebild

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Ecovacs

Die Reinigung der Fenster gehört wohl zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt, auch wenn man es nur selten im Jahr erledigen muss. Die körperlichen Anstrengungen – Arme über dem Kopf, Strecken, Bücken – sind mühsam, es benötigt viel Zeit, und wenn man fertig ist, sieht man bei Sonnenlicht die Schlieren und Streifen. Ganz zu schweigen vom ganzen Zubehör, das man für das Fensterreinigen braucht.

Dank dem Fensterreiniger von Ecovacs gehört dieser Kraftakt der Vergangenheit an. Der neue Winbot W2S Omni hebt dank neuster Technologie die Reinigung der Fenster in eine völlig neue Dimension. Die branchenweit ersten TruEdge-Schrubber bereinigen auch die hartnäckigsten Verschmutzungen an Kanten und Ecken ohne Mühe und gründlich. Zudem verfügt der Winbot W2S Omni über eine Vielzahl von Reinigungsmodi, wie zum Beispiel Hochleistungsreinigungsmodus, Zonenreinigungsmodus, Schnellreinigungsmodus, Randreinigungsmodus und viele mehr. Die hochmoderne Dockingstation dient sowohl als Bedienfeld, Ladegerät, Abstandhalter und tragbarer Stauraum. Der Akku verfügt über eine grosse Kapazität und versorgt den Fensterreiniger kontinuierlich mit Strom. So reicht eine Ladung für eine 110-minütige Nutzung.

Wir verlosen einen Winbot W2S Omni von Ecovacs im Wert von rund 500 Franken. Vielleicht gehört bei dir zu Hause das anstrengende, zeitraubende Fensterputzen der Vergangenheit an, und du kannst dich entspannt angenehmeren Projekten widmen.

