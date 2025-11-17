Tauche ein in die Magie von «Cavalluna – Tor zur Anderswelt»! Die atemberaubende Pferdeshow erzählt das fesselnde Märchen der Zauberin Meerin. Gewinne Tickets für die Vorstellung in Bern oder Zürich.

1/4 «Cavalluna» bringt Gross und Klein zum Staunen. Foto: Cavalluna

Wenn der Vorhang fällt und die Arena in farbiges Licht taucht, beginnt die Magie. Fantastische Reitkunst und einzigartige Bühnenbilder verschmelzen mit der tiefen emotionalen Bindung von Mensch und Tier. Im Kern ist die Show jedoch ein fesselndes emotionales Märchen.

Im aktuellen Programm «Tor zur Anderswelt» der beliebten Pferdeshow «Cavalluna» erlebt das Publikum das Schicksal der jungen Zauberin Meerin, die von ihrem eigenen Volk verstossen wird. Um ihre verlorenen magischen Fähigkeiten wiederzufinden, begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Ihr Weg führt sie in ein fernes Königreich, wo sie einem jungen König beistehen will. Doch ihr droht dunkle Gefahr. Unaufhörlich wird Meerin vom bösen Hexenmeister Röndrup und seiner hinterhältigen Nichte verfolgt, die die besonderen Kräfte von Meerin missbrauchen wollen.

Auf ihrer gefährlichen Reise sind die Pferde ihre treusten Begleiter und unentbehrliche Gefährten. Die tiefe, unzertrennliche Verbindung zu den Tieren ist für Meerin der Schlüssel, die drohenden Gefahren zu überwinden und so bald wie möglich das geheimnisvolle «Tor zur Anderswelt» zu finden und nach Hause zurückzukehren. Diese epische, märchenhafte Geschichte über Hoffnung, Mut und die stärkste aller Bindungen wird durch grandiose Freiheitsdressuren, beeindruckende Action-Stunts und zauberhafte Akrobatik zum Leben erweckt.

Blick verlost je 5 x 2 sowie 5 x 4 Tickets für die Show «Cavalluna – Tor zur Anderswelt» am 29. November im Hallenstadion Zürich sowie am 6. Dezember in der Festhalle Bern. Erlebe mit etwas Glück das neuste Abenteuer der beliebtesten Pferdeshow Europas mit hochklassiger Reitkunst, actionreichen Tricks und packenden Choreografien live.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 23. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.