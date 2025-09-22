Wenn die Ostschweiz ihre «fünfte Jahreszeit» feiert, ist das ein Fest für alle Sinne. Vom 9. bis 19. Oktober steigt die Olma zum 82. Mal. Blick verlost 45 x 2 Tageskarten für den Besuch am Messetag nach Wahl.

1/4 Ein Fest der Farben und Aromen: Frisches, lokal angebaute Gemüse und Kartoffeln, direkt vom Feld an die Olma. Foto: Keystone

Die Olma ist weit mehr als eine Messe – sie ist ein Treffpunkt für Gross und Klein, wo sich ländliche Traditionen und moderne Innovationen begegnen. Sie ist der Ort, an dem sich fast die ganze (Ost-)Schweiz versammelt, um das einzigartige Flair eines grossen Volksfestes zu erleben.

Vom 9. bis 19. Oktober sorgt die Olma zum 82. Mal in der Ostschweiz wieder für elf abwechslungsreiche und spannende Messetage. Die grösste und beliebteste Publikumsmesse der Schweiz ist ein Schaufenster für die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft. Über 600 regionale und nationale Aussteller präsentieren unter dem Motto «Gnüsse a de Olma» ihre Produkte und Dienstleistungen. In den Hallen der Olma pulsiert das Leben, und die Sinne werden in jeder Hinsicht angesprochen. Und bei den traditionellen Säulirennen kann man mit seinem Favoriten mitfiebern. Nicht umsonst wird die Olma in der Ostschweiz als «fünfte Jahreszeit» gefeiert.

