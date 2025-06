Fantastische Preise zu gewinnen Mach mit bei unserem Tippspiel zur Europameisterschaft

Die Vorfreude steigt, in wenigen Tagen startet die EM hier in der Schweiz! Beweise in unserem Tippspiel deine Expertise und räume mit etwas Wissen und Glück den Hauptpreis oder einen Rundenpreis ab.

Publiziert: 09:30 Uhr | Aktualisiert: 09:54 Uhr