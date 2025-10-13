Der SCB empfängt im November gleich zweimal die ZSC Lions. Für beide Spiele kannst du bei uns Tickets gewinnen – und das Team entweder von der Fanbank aus unterstützen oder bei der Hockey Night die Vorzüge des VIP-Bereichs geniessen.

1/2 Der SC Bern möchte mit der Unterstützung der Heimfans die ZSC Lions bezwingen. Foto: keystone-sda.ch

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Im November kommt es in der Postfinance-Arena gleich zu zwei Duellen zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte sich der amtierende Meister und Champions-League-Sieger trotz 0:2-Rückstand gegen die Berner durchsetzen. Nun möchte es der SC Bern zu Hause mit der Unterstützung der Fans im Rücken besser machen. Im Kampf um die Playoffs sind sie bereits jetzt auf wichtige Punkte angewiesen.

Blick verlost für das Spiel am 2. November 1 x 4 Tickets für die Fanbank inklusive Konsumationsgutschein im Wert von 20 Franken pro Person. Weiter verlosen wir 2 x 2 Tickets der besten Sitzplatzkategorie und 2 x 2 VIP-Tickets für die Hockey Night am 28. November. Bei der Hockey Night erwartet dich und deine Begleitperson neben dem Kracher auf dem Eisfeld auch ein Dreigangmenü im Restaurant Swiss Black Angus Grill sowie Getränke bis zur zweiten Pause und eine SCB-Präsentation.

Teilnahmeschluss ist am 19. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.