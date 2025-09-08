Das grösste Ferien- und Freizeitparadies der Schweiz bietet das ganze Jahr Erholung, Spass und Entspannung. Blick verlost eine Übernachtung in einer Panorama-Familiensuite Design mit Terrasse für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

1/5 Im Swiss Holiday Park gibt es viele Aktivitäten zu entdecken. Foto: Pressebild / air-view.ch

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Swiss Holiday Park

Oberhalb des Vierwaldstättersees und inmitten der Bergwelt befindet sich das grösste Ferien- und Freizeitparadies der Schweiz. Im Swiss Holiday Park finden Familie, Paare und Abenteurer gleichermassen ihr Glück. Ob erstklassige Wellness-Angebote für Ruhesuchende, vielfältige Aktivitäten für Gross und Klein oder atemberaubende Kulissen für Naturliebhaber. Hier bleibt kein Wunsch offen. Die komfortablen Unterkünfte – mit 131 Hotelzimmern und -suiten, 82 Ferienwohnungen sowie 27 Hostelzimmern – bieten für jeden Anspruch einen ruhigen Rückzugsort.

Spektakulärste Suiten der Schweiz Michael Keller Die Panorama-Zimmer und -Suiten mit atemberaubender Aussicht und cleveren Details sind das neuste Highlight im Swiss Holiday Park. In der 115 m2 grossen Suite führt eine Holzrutschbahn direkt von der Galerie ins Wohnzimmer. Für unvergessliche Ferienmomente sorgt auch der Ausblicksturm der Suite mit 360 Grad Panoramasicht vom höchsten Punkt des Resorts. Alle Panorama-Zimmer begeistern durch moderne Ausstattung, lichtdurchflutete Räume und grosszügige Terrassen mit Blick über die Bergwelt. Zudem geniessen die Gäste der modernen Zimmer in der heimeligen Schwiizer Stube ein exklusives À-la-carte-Frühstückserlebnis.

Auch das Freizeitangebot im Swiss Holiday Park ist vielfältig und bietet für jedes Alter und jeden Geschmack das Richtige, egal ob draussen oder drinnen, ob aktiv oder entspannt. Wer Action sucht, tobt sich im Erlebnisbad, im Superdome oder im modernen Gym aus. Wer Entspannung bevorzugt, findet im grosszügigen Wellnessbereich oder draussen in der Natur wohltuende Ruhe. Für kulinarische Genussmomente sorgen die hoteleigenen Restaurants mit Zutaten aus der Region sowie internationalen Klassikern. Und auch die Bar lädt zum Verweilen und Geniessen ein.

Wir verlosen einen Gutschein für eine Übernachtung in einer Panorama-Familiensuite Design mit Terrasse für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Wert von 505 Franken. Inbegriffen sind ein vielfältiges Frühstücksbuffet, Vollpension für Kinder bis 15 Jahre am Kinderbuffet im Restaurant Panorama und im Ristorante il Gusto sowie der Zutritt ins Erlebnisbad, in die Saunalandschaft, in Tom's Spielwald, ins Familienkino sowie ins Gym. Zudem erhält man 25 % Rabatt auf den Eintritt in den Superdome.

Teilnahmeschluss ist am 14. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.