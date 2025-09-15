Ob atemberaubende Fahrten in schwindelerregender Höhe oder die faszinierende Welt der Delfinshows – das Conny-Land bietet eine einzigartige Vielfalt an Unterhaltung. Gewinne mit etwas Glück vier Tickets, und erlebe einen Tag voller Abenteuer.

Auf den Achterbahnen ist Nervenkitzel angesagt. Foto: Christian Colista

Darum gehts Conny-Land bietet Spass für die ganze Familie mit Tiershows

Highlights sind Achterbahnen wie «Cobra» und Delfin-Darbietungen

Das Conny-Land in Lipperswil TG ist bekannt für seine einzigartige Mischung aus aufregenden Bahnen und beeindruckenden Tiershows. Hier erlebt man einen abenteuerlichen Tag, der Jung und Alt gleichermassen begeistert. Während die einen den Adrenalinkick auf den rasanten Achterbahnen wie der «Cobra» suchen, geniessen die anderen die spektakulären Liveshows. Ob bei den akrobatischen Kunststücken der Seelöwen oder der faszinierenden Darbietung der Delfine – die Shows sind ein fester Bestandteil des Parkerlebnisses und verzaubern das Publikum immer wieder aufs Neue.

Aber das Conny-Land ist nicht nur etwas für Nervenkitzelsuchende. Entlang der liebevoll gestalteten Wege warten eine Vielzahl von Attraktionen wie Karussells, Spielplätze und thematische Bereiche, die perfekt für kleinere Kinder geeignet sind. Es ist diese gelungene Kombination aus actionreichen Attraktionen, tierischen Begegnungen und kinderfreundlichen Angeboten, die den Park zu einem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie macht. Ein Besuch im Conny-Land verspricht unvergessliche Erinnerungen und jede Menge Spass.

Wir verlosen 25 x 4 Eintrittstickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder für einen Besuch des grössten Freizeitparks der Schweiz. Geniesse mit der ganzen Familie einen Tag voller Nervenkitzel, Spass und unvergesslicher Momente.

