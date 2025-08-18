Blick lädt zur Premiere von «Tafiti – Ab durch die Wüste»

Das Erdmännchen Tafiti und das Pinselohrschwein Pinsel begeben sich auf ein wildes Abenteuer durch die Wüste. Gewinne vier Tickets für die Premiere am 10. September und begleite die beiden tierischen Helden auf ihrer Reise.

«Mäuse tanzen nicht mit Elefanten.» Nach dieser goldenen Regel lebt das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti, auch wenn es sie manchmal für übertrieben hält. Doch als sein Grossvater Opapa von einer Schlange gebissen wird, macht sich Tafiti auf in die grosse weite Welt. Nur eine sagenumwobene blaue Blume kann den Grossvater retten – so erzählt es eine alte Legende. Gemeinsam mit seinem treuen Freund Pinsel stellt sich Tafiti mutig wilden Tieren, neuen Gefahren und entdeckt dabei die Wunder der Natur.

«Tafiti – Ab durch die Wüste» kommt am 11. September in die Kinos. Bei unserem Kinoevent kannst du den Film schon vorher sehen. Blick verlost 40 x 4 Tickets für das grosse Familienabenteuer an der Premiere am 10. September im blue Cinema Maxx Winterthur. Sei mit etwas Glück bei der exklusiven Blick-Premiere von «Tafiti – Ab durch die Wüste» dabei. Dich und deine Familie erwarten vor dem Film ein Apéro sowie je ein Popcorn und ein Getränk zur Vorstellung.

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.