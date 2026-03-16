Als offizieller Smartphone-Partner lanciert Motorola zur Fussball-WM im Sommer eine streng limitierte Auflage ihrer razr-60-Reihe. Gewinne bei uns exklusiv ein Exemplar der Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition.

In diesem Sommer findet die Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA statt. Als offizieller Smartphone-Partner sorgt Motorola mit ihrer streng limitierten Sonderedition bereits jetzt für unermessliche Vorfreude. Motorola nutzt die neue Edition der legendären razr-Modelle, um zu zeigen, wie Sport, Technologie und Kultur auf einer globalen Bühne zusammenkommen. Kaufen kann man ein solches Exemplar ausschliesslich in den USA und in Kanada.

Das Design des Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition ist geprägt von einer kräftig grünen Farbgebung, die die Leidenschaft für den Fussball, die Intensität, die Erneuerung und die Dynamik widerspiegelt. Daneben bietet das moderne Sammlerstück dieselben Kernfunktionen wie die razr-60-Reihe von Motorola, wie intelligentes externes Display, KI-gestütztes Kamerasystem und die moto-AI-Funktion, die den täglichen Gebrauch verbessert. Und im Smartphone sind exklusive Personalisierungsfunktionen integriert, darunter individuelle Turnier-Hintergrundbilder, Klingelton mit dem offiziellen WM-Titelsong sowie ein Fifa-Wasserzeichen, womit Fotos und Erinnerungen an die WM 2026 personalisiert werden können.

Blick verlost exklusiv drei Exemplare des Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition. Sichere dir die Chance auf dieses streng limitierte Gerät mit ikonischem Design und modernster Technologie.

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Reise ans Eröffnungsspiel gewinnen Wer bis zum 30. April 2026 ein Motorola-Smartphone der moto-g-Serie, der edge- und signature- sowie der razr-Serie kauft, kann mit etwas Glück wöchentlich tolle Preise gewinnen. Als Hauptgewinn wartet eine Reise für zwei Personen ans WM-Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt mit Hin- und Rückflug, Unterkunft und offizielle Eintrittskarten für das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika. Wer bis zum 30. April 2026 ein Motorola-Smartphone der moto-g-Serie, der edge- und signature- sowie der razr-Serie kauft, kann mit etwas Glück wöchentlich tolle Preise gewinnen. Als Hauptgewinn wartet eine Reise für zwei Personen ans WM-Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt mit Hin- und Rückflug, Unterkunft und offizielle Eintrittskarten für das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika. Zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 22. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.