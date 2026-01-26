Gewinne einen Startplatz für den Engadin Skimarathon

Zum 56. Mal findet Anfang März der Engadin Skimarathon statt. Dabei starten die Langläuferinnen und Langläufer in vier Rennen. Blick verlost unter anderem ein Package für zwei Personen mit Startplatz, Hotelübernachtung und mehr.

Der Engadin Skimarathon zieht jedes Jahr Tausende begeisterte Langläuferinnen und Langläufer aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland in die verschneite Bergwelt des Oberengadins. Es ist der zweitgrösste Langlaufevent der Welt und die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz. Auf perfekt präparierten Loipen erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die beeindruckende Alpenlandschaft. Ob Frauenlauf, Nachtlauf, Halb- oder Skimarathon – jede Strecke verbindet sportliche Herausforderung, Naturgenuss und ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl.

Den Auftakt macht am 1. März der Frauenlauf. Bei der Jubiläumsausgabe nehmen die Langläuferinnen die 17 Kilometer lange Strecke von Samedan nach S-chanf unter die Skilatten. Ein Highlight ist der Nachtlauf am 5. März: Zum achten Mal legen hier die Teilnehmenden die Strecke von Sils nach Pontresina – ebenfalls circa 17 Kilometer – zurück, ausgestattet mit Stirnlampe und begleitet von stimmungsvoller Musik am Streckenrand. Wie immer am zweiten Sonntag im März fällt dann auch der Startschuss für den Engadin Skimarathon und den Engadin Halbmarathon. Die Läuferinnen und Läufer bewältigen die 42 beziehungsweise 21 Kilometer lange Strecke über zugefrorenen Seen, vorbei an typischen Engadiner Dörfern und durch die einmalige Winterlandschaft von Maloja bis nach S-chanf.

Wir verlosen ein exklusives Package für zwei Personen inklusive zwei Startplätzen für den Engadin Skimarathon am 8. März, einer Übernachtung im Hotel mit energiereichem Frühstück sowie Transport im separaten Bus zum Start und vom Ziel zurück zum Hotel. Zusätzlich gibt es zehn Startplätze für einen Lauf nach Wahl zu gewinnen – für den Frauenlauf am 1. März (17 km), den Nachtlauf am 5. März (17 km) oder für den Ski- oder den Halbmarathon am 8. März (42 bzw. 21 km).

