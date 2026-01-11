Die grösste Schweizer Liebeskomödie kommt auf die grosse Leinwand. «Ewigi Liebi – Der Film» läuft ab 12. Februar in den Schweizer Kinos. Dank Blick und DCM kannst du den Film bei der exklusiven Schweizer Premiere bereits am 4. Februar sehen – in Anwesenheit des Casts.

30 Jahre nach ihrer Trennung begegnen sich Heidi und Daneli zufällig wieder. Überraschend ergibt sich für die beiden die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen und so vielleicht doch noch ihr gemeinsames Glück zu finden.

Nach dem Musicalerfolg kommt «Ewigi Liebi» nun pünktlich zum Valentinstag als Kinofilm auf die Grossleinwand. Verkörpert werden die beiden Hauptfiguren von Susanne Kunz und Pasquale Aleardi; die jungen Versionen der beiden geben Elena Flury und Luca Hänni. Regie führt Pierre Monnard, der schon für Schweizer Kinoerfolge wie «Hallo Betty» und «Platzspitzbaby» zuständig war. Natürlich dürfen auch die grössten Schweizer Pophits wie «Heimweh» von Plüsch, «Sex» von Florian Ast, «Alperose» von Polo Hofer und der Titelsong von Mash nicht fehlen.

Am 4. Februar lädt Blick zusammen mit DCM zur grossen Schweizer Premiere von «Ewigi Liebi». Wir verlosen 155 x 2 Tickets für die Vorstellung im blue Cinema Abaton in Zürich, inklusive je einem Softgetränk und Popcorn. Vor dem Filmstart gibt es ausserdem ein Q&A mit den Hauptdarstellerinnen und -darstellern auf der Bühne.

Teilnahmeschluss ist der 18. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.