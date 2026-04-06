Bligg und Tui verbinden Musik und Reisen – dank Blick kannst du live beim exklusiven Showcase dabei sein. Wir verlosen zwei Reisen zum Tui x Bligg Showcase in persönlicher Atmosphäre vom 20. bis 23. Mai 2026 in Marokko.

2026 wird für Bligg ein ganz besonderes Jahr. Der Zürcher Musiker feiert sein 30. Bühnenjubiläum – mit dem absoluten Höhepunkt seiner Jubiläumsshow am 5. Dezember im Zürcher Hallenstadion. Bereits im Oktober erscheint sein neues Album, das zugleich sein letztes Studioalbum sein wird. Bligg hat mit seinen über 300 Songs und Hits wie «Rosalie», «Manhattan» oder «Legendä & Heldä» über Jahrzehnte die Schweizer Musikszene geprägt.

Wenige auserwählte Fans des Mundartkünstlers können seine grössten Songs zudem exklusiv in persönlicher Atmosphäre erleben. Tui und Bligg verbinden Musik und Reisen. Nach zwei erfolgreichen Showcases in Korfu und Berlin, führt der Tui x Bligg Showcase in diesem Jahr nach Agadir in Marokko. Das Projekt verbindet Reisen und Musik auf einzigartige Weise. Dabei schaffen Bligg und Tui unbezahlbare Momente fernab der Bühne und machen Destinationen auf eine ganz besondere Art erlebbar.

Blick verlost 2 x 2 Reisen zum Tui x Bligg Showcase vom 20. bis 23. Mai 2026 in Marokko. Im Preis für zwei Personen inbegriffen ist der Hin- und Rückflug, drei Übernachtungen im Hotel Robinson Agadir sowie die Teilnahme am exklusiven Showcase von Bligg. Geniesse zusammen mit deiner Begleitperson drei Tage Sonne in Agadir und einen unvergesslichen Abend mit Bligg.

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Teilnahmeschluss ist am 12. April 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Datum (20. bis 23. Mai 2026) für die Reise ist verbindlich und kann nicht verschoben werden. Die Teilnehmer müssen sich vorab über die Gültigkeit ihres Reisepasses, über eine eventuelle Visumpflicht und über die Einreisebestimmungen selbst informieren. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.