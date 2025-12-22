YB empfängt im letzten Heimspiel der Ligaphase Tabellenführer Lyon. Gewinne zwei VIP-Tickets und geniesse das Duell von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der Champions Lounge.

Nach sechs von acht Spielen in der Europa League steht YB mit je drei Siegen und Niederlagen auf dem 21. Rang. Somit wären sie für die Playoffs der K.o.-Phase qualifiziert. Im neuen Jahr kommt nun der Tabellenführer ins Wankdorf. Olympique Lyon steht mit fünf Siegen und nur einer Niederlage auf Platz eins. YB braucht im letzten Europa-League-Heimspiel der Ligaphase Punkte, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Blick schickt dich als VIP ins Wankdorf zur Partie zwischen den Young Boys und Olympique Lyon. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets mit kostenloser Verpflegung für das Spiel am 22. Januar 2026 in Bern.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 28. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.