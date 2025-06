Das Feld der Tour de Suisse rollt wieder durch die Schweiz. Sei live dabei, wenn sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt um den Gesamtsieg duellieren. Wir verlosen Tickets für die Etappen in Küssnacht SZ, Neuhausen am Rheinfall SH und Emmetten NW.

1/2 Foto: Getty Images

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Vom 15. bis 22. Juni führt die 88. Tour de Suisse die weltbesten Athleten auf acht Etappen quer durch die Schweiz. 1300 Kilometer und 20'000 Höhenmeter müssen zurückgelegt werden, wobei verschiedene Fahrertypen ihre Stärken ausspielen können. Die Landesrundfahrt führt die 22 Teams von Küssnacht SZ über Aarau, Heiden AR, La Punt GR, Chur und Neuhausen am Rheinfall SH bis nach Emmetten-Stockhütte NW.

Ebenfalls findet zum vierten Mal die Tour de Suisse Women statt. Mit vier Etappen über 500 Kilometer und rund 7000 Höhenmeter ist es die bisher längste und wohl härteste Frauen-Tour. Sie findet vom 12. bis 15. Juni vor dem Rennen der Männer statt.

Für die diesjährige Tour de Suisse verlosen wir je 15 x 2 VIP-Tickets für die Etappen in Küssnacht SZ, Neuhausen am Rheinfall SH und Emmetten NW. Sei live dabei, wenn die Fahrerinnen und Fahrer an der viertgrössten Rundfahrt der Welt um den Tagessieg kämpfen. Erlebe im VIP-Bereich die Faszination der Tour de Suisse hautnah und komm in den Genuss von kostenloser Verpflegung, schaue das Rennen auf Grossleinwand und geniesse das Rahmenprogramm.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 8. Juni 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.