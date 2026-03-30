Max Pezzali kommt 2026 erstmals auf Europatournee und macht Halt in Zürich. Gewinne Tickets für den 19. April im Hallenstadion und erlebe, wie er seine grössten Hits wie «Gli anni» zusammen mit neuen Songs live auf der Bühne präsentiert.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Max Pezzali ist eine Stimme, mit der viele in Italien aufgewachsen sind. In den 1990er-Jahren prägte er als Frontmann der Band 883 eine ganze Generation. Nach dem Ende der Band startete er erfolgreich seine Solo-Karriere.

Seine Popmusik verbindet eingängige Melodien mit Texten über Alltag, Freundschaft und persönliche Erlebnisse. Songs wie «Gli anni», «Hanno ucciso L’Uomo Ragno» oder «L’universo tranne noi» gehören seit Jahrzehnten zu seinen bekanntesten Titeln.

In den letzten Jahren spielte Pezzali grosse Hallen- und Stadionshows in Italien, darunter ausverkaufte Konzerte im Mailänder Stadion San Siro und auf der Formel-1-Rennstrecke in Imola. Für seine Live-Shows arrangiert er viele Klassiker neu und ergänzt sie mit aktuellen Songs, sodass die Konzerte frisch und lebendig wirken. 2026 geht er erstmals auf Europatour, um Fans ausserhalb Italiens ebenfalls live zu erreichen.

Blick verlost 10 x 2 Sitz- und 10 x 2 Stehplatztickets inklusive Starzone Upgrade für das Konzert vom 19. April 2026 im Hallenstadion Zürich. Sichere dir jetzt die Chance, Max Pezzali live auf der Bühne zu bestaunen und seine Songs in neuen Versionen mitzuerleben.

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Teilnahmeschluss ist der 5. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.