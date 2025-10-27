Darum gehts
- Loredana und Kilian zeigen humorvoll Alltagsprobleme und Herausforderungen als Paar
- Mit Humor wollen sie die Scheidungsrate um 1% senken
- 2025 war die Tour ausverkauft, 2026 gibt es Ticketverlosungen
Mehrere Hunderttausend Follower folgen dem Ehepaar Loredana und Kilian auf Social Media. Als Saturday.and.Sunday sprechen sie auf humorvolle Weise über ihre Alltagsprobleme sowie Herausforderungen als Paar und erzählen Geschichten aus ihrer Beziehung.
Nun suchen sie in ihrem ersten Bühnenprogramm eine Antwort auf die Frage: «Warum ist sie/er so?». Charmant und pointiert plädieren Loredana und Kilian dafür, dass Liebe nicht darin besteht, perfekt zu sein. Es geht viel mehr darum, sich zu lieben und über sich selbst zu lachen. Mit Humor möchten sie die Scheidungsrate um 1% senken. Ihre Show trifft den Nerv der Zeit, denn nichts ist so schwer, wie die andere Person so zu akzeptieren, wie sie ist.
Die Tour von Saturday.and.Sunday war 2025 komplett ausverkauft. Für ihre Shows 2026 kannst du bei Blick Tickets gewinnen. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die Vorstellung am 10. Januar in Zürich, je 10 x 2 Tickets für die Shows am 20. Februar in Buchs AG, am 21. Februar in Jona SG, am 7. März in Landquart GR, am 18. September in Wil SG und am 6. November in Bern sowie 20 x 2 Tickets für die Show am 13. November in Basel.
Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.