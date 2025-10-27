Loredana und Kilian nehmen das Publikum in ihrem Debüt-Bühnenprogramm mit auf eine Reise durch ihr Paarleben. Die Tour 2025 war komplett ausverkauft. Blick verlost für verschiedene Daten 2026 Tickets für ihr Programm «Warum ist sie/er so?».

Loredana und Kilian haben nach 15 Jahren Beziehung so einiges zu erzählen.

Darum gehts Loredana und Kilian zeigen humorvoll Alltagsprobleme und Herausforderungen als Paar

Mit Humor wollen sie die Scheidungsrate um 1% senken

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Mehrere Hunderttausend Follower folgen dem Ehepaar Loredana und Kilian auf Social Media. Als Saturday.and.Sunday sprechen sie auf humorvolle Weise über ihre Alltagsprobleme sowie Herausforderungen als Paar und erzählen Geschichten aus ihrer Beziehung.

Nun suchen sie in ihrem ersten Bühnenprogramm eine Antwort auf die Frage: «Warum ist sie/er so?». Charmant und pointiert plädieren Loredana und Kilian dafür, dass Liebe nicht darin besteht, perfekt zu sein. Es geht viel mehr darum, sich zu lieben und über sich selbst zu lachen. Mit Humor möchten sie die Scheidungsrate um 1% senken. Ihre Show trifft den Nerv der Zeit, denn nichts ist so schwer, wie die andere Person so zu akzeptieren, wie sie ist.

Die Tour von Saturday.and.Sunday war 2025 komplett ausverkauft. Für ihre Shows 2026 kannst du bei Blick Tickets gewinnen. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die Vorstellung am 10. Januar in Zürich, je 10 x 2 Tickets für die Shows am 20. Februar in Buchs AG, am 21. Februar in Jona SG, am 7. März in Landquart GR, am 18. September in Wil SG und am 6. November in Bern sowie 20 x 2 Tickets für die Show am 13. November in Basel.

