Wie funktioniert Biodiversität vor deiner Haustür, und was hat dein Alltag mit dem Klima zu tun? In der Umwelt Arena in Spreitenbach erwarten dich über 45 interaktive Ausstellungen und ein 300 Meter langer Indoor-Parcours. Blick verlost 20 x 2 Eintritte.

Nachhaltigkeit betrifft uns alle: beim Wohnen, unterwegs, im Garten oder beim täglichen Konsum. In der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach wird genau das greifbar. Über 45 interaktive Ausstellungen zeigen, wie sich Energie, Ressourcen und Geld im Alltag clever sparen lassen und wie nachhaltige Lösungen schon heute funktionieren.

Interaktive Stationen laden dazu ein, Zusammenhänge selbst zu entdecken und komplexe Themen verständlich zu vertiefen. Wechselnde Sonderausstellungen setzen zusätzliche Impulse zu Umwelt, Energie und Innovation, während praxisnahe Führungen konkrete Ansätze vermitteln, die sich direkt im eigenen Alltag umsetzen lassen: Wie kann man ohne Stromanschluss komfortabel wohnen? Was bedeutet Biodiversität im Alltag? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden die Besucherinnen und Besucher in der Umwelt Arena. Beim Besuch steht nicht nur Wissen auf dem Programm, sondern auch praktische Erlebnisse. Auf dem Indoor-Parcours können verschiedene E-Fahrzeuge ausprobiert und Team-Challenges gemeistert werden.

Gewinne zwei Eintrittstickets für die Umwelt Arena in Spreitenbach und besuche die Erlebniswelt am Tag deiner Wahl. Der Gewinn gilt für zwei Erwachsene inklusive Testfahrt auf dem Indoor-Parcours. Entdecke jetzt, wie inspirierend und alltagstauglich Nachhaltigkeit sein kann.

