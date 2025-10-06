Darum gehts
In der St. Jakobshalle misst sich vom 18. bis 26. November die Tennis-Weltspitze und kämpft in hochklassigen und hitzigen Duellen um jeden Punkt. An den prestigeträchtigen Swiss Indoors stehen auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Namen der ATP-Tour auf dem schnellen Indoor-Hartplatz, darunter Spieler wie Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud und Vorjahressieger Giovanni Mpetshi Perricard. Ausserdem werden auch der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka und das Basler Supertalent Henry Bernet dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei sein.
Zum traditionellen Bestandteil des ATP-500-Turniers gehört die Eröffnungszeremonie vor dem Topspiel am «Super Monday». Für den musikalischen Höhepunkt unter dem Motto «Hommage an Basel» sorgen dabei ESC-Gewinner JJ und der Basler Musiker Zian, untermalt wird das Spektakel mit Einbindungen und Einspielungen der diesjährigen Grossevents in Basel mit dem Eurovision Song Contest und der UEFA Women's Euro.
Blick verlost 5 x 2 Sitzplatztickets für den «Super Monday» der Swiss Indoors am 20. Oktober. Sei live in der St. Jakobshalle dabei und werde mit etwas Glück Zeuge der unfassbaren Geschwindigkeit der Aufschläge, der einzigartigen Präzision der Volleys und der gnadenlosen Ausdauer in den Grundlinien-Rallyes.
Teilnahmeschluss ist am 12. Oktober 2025.