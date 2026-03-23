Die Lebensgeschichte der Queen of Rock‘n’Roll kommt nach Zürich. «Tina – The Tina Turner Musical» zeigt ihren Aufstieg zum international gefeierten Superstar. Gewinne zwei Tickets für die Show am 14. April im Theater 11 in Zürich.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

«Tina – The Tina Turner Musical» erzählt die unglaubliche Reise der Frau, die aus Nutbush, Tennessee, bis an die Spitze der Musikgeschichte stürmte. Das Musical begleitet die wichtigsten Stationen ihres Lebens und bringt ihre aussergewöhnliche und mitreissende Geschichte auf die Bühne. Die Mega-Hits, die sie weltberühmt machten, ziehen sich durch das Stück. Dazu gehören «Proud Mary», «What’s Love Got To Do With It», «River Deep – Mountain High» und «The Best».

Das Musical wird vom 14. April bis 3. Mai im Theater 11 in Zürich aufgeführt. Die gefeierte Produktion stammt aus dem Londoner West End und beeindruckt weltweit mit Musik, eindrucksvollen Szenen und sorgfältig inszenierten Momenten. Das Stück erzählt das Lebenswerk einer Frau, die mit ihrer Stimme und Lebenslust internationale Bekanntheit erlangte, und überzeugt durch eine grosse Bühnenproduktion in enger Zusammenarbeit mit Tina Turner.

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Premiere von «Tina – The Tina Turner Musical» am 14. April im Theater 11 in Zürich. Das Musical wird in der Originalsprache Englisch aufgeführt. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend voller Musik, mitreissender Szenen und einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 29. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.