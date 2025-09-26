Der deutsche Musiker Max Giesinger kommt am 6. Oktober für die Energy Live Session in die Schweiz. Dank Blick kannst du beim exklusiven Showcase in Luzern dabei sein.

Max Giesinger spielt eine Auswahl seiner Hits an der Energy Live Session. Foto: Christoph Köstlin

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Max Giesinger zählt momentan zu den wichtigsten Singer-Songwritern im deutschsprachigen Raum. Seine Hits wie «80 Millionen», «Wenn sie tanzt» oder «Irgendwann ist jetzt» sind längst zu modernen Klassikern geworden. Mit seiner Art, Geschichten zu erzählen und Emotionen greifbar zu machen, begeistert er seine Fans immer aufs Neue. Die Konzerte des Musikers sind keine Show, sondern Begegnungen. Max Giesinger schafft eine besondere Atmosphäre, berührt, lacht und spricht zwischen den Liedern mit seinem Publikum. Sein aktuelles Album «Vier Einhalb» ist noch nahbarer und persönlicher, es ist ein Werk über Veränderung, über das Suchen und das Ankommen.

Wer Max Giesinger live erlebt, merkt schnell, dass es nicht um grosse Gesten geht, sondern um echte Musik mit Herz. Genau das bringt er am 6. Oktober an die Energy Live Session. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets und 5 x 2 Stehplatztickets für den Showcase im intimen Rahmen im Casineum des Grand Casino Luzern. Die Tickets für den exklusiven Event gibt es wie immer nur zu gewinnen.

