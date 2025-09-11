Die Schweizer Erfolgsband Hecht ist mit neuem Album zurück. Eine Auswahl an neuen Songs und ihre grössten Hits spielt die Band bei der exklusiven Energy Live Session am 25. September in Zürich. Gewinne bei uns Tickets!

Hecht ist mit neuer Musik und ihrem Album «Lovers» zurück.

Hecht gehört zu den mitreissendsten Bands der Schweiz. Die Luzerner machen jeden ihrer Auftritte zu einem einmaligen Live-Erlebnis und rocken mit ihren Hits zum Mitsingen jede Bühne. Ihre Musik verbindet eingängigen Mundart-Pop mit antreibendem Rock. Mit Alben und Hits wie «Prosecco» oder «Charlotta» landet Hecht regelmässig in den Charts.

Nun ist die Band mit ihrem neuen Album «Lovers» zurück. Das fünfte Studioalbum ist eines über Menschen, Beziehungen und auch ein wenig über Hecht selbst. Die Neuerscheinung steht für alles, was die Band lebt: Freundschaft, Leidenschaft, Chaos und Nähe.

Am 25. September bringt die Mundart-Gruppe ihr neues Album und einige ihrer grössten Hits an die Energy Live Session. Blick verlost 5 x 2 Tickets für den exklusiven Showcase im Mönchhof am See in Zürich. Erlebe Hecht in einem intimen Rahmen und hautnah bei diesem speziellen Erlebnis. Tickets für die Energy Live Session gibt wie immer nur zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 17. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.