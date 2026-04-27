Stefanie Heinzmann tritt am 8. Mai im Rahmen der Energy Live Session im «Kopfbau» in Winterthur auf. Fans können Tickets für den exklusiven Abend nur gewinnen – unter anderem bei Blick!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Stefanie Heinzmann ist mit neuer Musik zurück! Nachdem sie im letzten Jahr ihr Album «Circle» veröffentlicht hat, schlägt sie nun mit ihrer neuen Single «Myself» ein weiteres Kapitel auf. Auch dieser Song zieht sich wie ein roter Faden durch das Schaffen der Sängerin und ermutigt dazu, seinen eigenen Weg zu gehen. Mit ihrer kraftvollen, unverkennbaren Stimme hat sich Stefanie Heinzmann einen festen Platz in der Musikszene erarbeitet. Mühelos bewegt sie sich mit ihrem Stil zwischen Soul und Pop, immer mit viel Gefühl und ihrer ganz eigenen Handschrift. Ihre Musik ist voller Emotionen und überzeugt leise genauso stark wie laut.

Nun tritt sie mit ihren neuen Songs und ihren bekanntesten Hits an der Energy Live Session auf. Während des exklusiven Showcases erlebst du Stefanie Heinzmann live und im intimen Rahmen. Die Tickets für den Event können nur gewonnen werden. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Stehplatztickets für die Energy Live Session am 8. Mai im «Kopfbau» in Winterthur.

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Teilnahmeschluss ist am 3. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.