Die deutsche Band Electric Callboy ist bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und den Mix aus Metal und elektronischer Musik. Im Rahmen ihrer «Tanzneid World Tour» rocken sie am 19. November das Hallenstadion Zürich. Gewinne bei uns Tickets.

1/2 Eletric Callboy bringt ihre pulsierenden Beats und elektrisierenden Riffs ins Hallenstadion. Foto: Getty Images

Wenn die Metal-Band Electric Callboy die Bühne betritt, ist eine ausgelassene Party vorprogrammiert. Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus harten Metal-Riffs, eingängigen Melodien und humorvollen Texten hat die Band in den letzten Jahren eine riesige Schar an Fans für sich gewonnen.

Auf ihrer grossen «Tanzneid World Tour» macht die Truppe aus Castrop-Rauxel (D) Halt in der Schweiz und verwandelt das Zürcher Hallenstadion am 19. November in eine brodelnde Arena. Auf der Setlist stehen die mitreissenden Songs mitsamt den bekannten Liedern aus dem Blockbuster-Album «Tekkno». Bekannte Nummern wie «Hypa Hypa», der viral gegangene Ohrwurm «We Got the Moves» oder der speziell explosive Song «Pump It» werden die Halle zum Beben bringen.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert von Electric Callboy im Hallenstadion in Zürich. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson einen Abend mit der unfassbaren Energie der preisgekrönten Band.

Teilnahmeschluss ist am 9. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.