Zum ersten Mal laden das internationale Musiklabel All I Need und der Basler Club Nordstern zum Moving-Mountain-Festival auf dem Titlis in Engelberg OW. Gleich an zwei Tagen legen auf der «Trübsee»-Terrasse Top-DJs wie Andrea Oliva oder Kölsch und viele mehr auf. Das Publikum darf sich auf grossartige Beats und eine ausgelassene Stimmung in den zwei Glaszelten freuen.
Blick verlost für das Spektakel auf 1800 Metern über Meer 15 x 2 VIP-Tickets für den 22. November. Als VIP erhalten du und deine Begleitperson Zugang zum VIP-Bereich auf der Bühne, und ihr geniesst weitere Vorzüge wie separaten Eingang, Bar und Toiletten. Weiter verlosen wir 60 x 2 Tickets für das Moving-Mountain-Festival auf der «Trübsee»-Terrasse auf dem Titlis. Bei allen Tickets ist das Bergbahnticket inbegriffen. Erlebe eine unvergessliche Nacht mit bester Elektromusik inmitten hochalpiner Stille.
Teilnahmeschluss ist am 12. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.