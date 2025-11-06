Auf der «Trübsee»-Terrasse des Titlis steigt am 22. und 29. November zum ersten Mal das Moving-Mountain-Festival. Gewinne zwei VIP-Tickets für das erste Wochenende, und erlebe eine unvergessliche Nacht mit den Superstar-DJs.

1/2 Andrea Oliva organisiert mit seinem Label All I Need das Moving-Mountain-Festival in Engelberg.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Zum ersten Mal laden das internationale Musiklabel All I Need und der Basler Club Nordstern zum Moving-Mountain-Festival auf dem Titlis in Engelberg OW. Gleich an zwei Tagen legen auf der «Trübsee»-Terrasse Top-DJs wie Andrea Oliva oder Kölsch und viele mehr auf. Das Publikum darf sich auf grossartige Beats und eine ausgelassene Stimmung in den zwei Glaszelten freuen.

Blick verlost für das Spektakel auf 1800 Metern über Meer 15 x 2 VIP-Tickets für den 22. November. Als VIP erhalten du und deine Begleitperson Zugang zum VIP-Bereich auf der Bühne, und ihr geniesst weitere Vorzüge wie separaten Eingang, Bar und Toiletten. Weiter verlosen wir 60 x 2 Tickets für das Moving-Mountain-Festival auf der «Trübsee»-Terrasse auf dem Titlis. Bei allen Tickets ist das Bergbahnticket inbegriffen. Erlebe eine unvergessliche Nacht mit bester Elektromusik inmitten hochalpiner Stille.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 12. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.